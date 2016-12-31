В Баку в отношении директора лакокрасочного предприятия совершено мошенничество на сумму 155 тыс. манатов

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении руководителя предприятия по производству лакокрасочной продукции.

Как сообщает Report, директор ООО Yurd-F, расположенного на пр. Нобеля Хатаинского района, Гасымов Мехди 1972 г.р. обратился в Хатаинское РУП с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

М.Гасымов отметил, что в январе 2016 года менеджер по продажам Сабухи Атаев продал лакокрасочные материалы на сумму 155 382 манатов и присвоил деньги.

По данному факту Хатаинским РУП ведется расследование.