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    В Баку в отношении директора лакокрасочного предприятия совершено мошенничество на сумму 155 тыс. манатов

    По данному факту Хатаинским РУП ведется расследование

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении руководителя предприятия по производству лакокрасочной продукции.

    Как сообщает Report, директор ООО Yurd-F, расположенного на пр. Нобеля Хатаинского района, Гасымов Мехди 1972 г.р. обратился в Хатаинское РУП с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

    М.Гасымов отметил, что в январе 2016 года менеджер по продажам Сабухи Атаев продал лакокрасочные материалы на сумму 155 382 манатов и присвоил деньги.

    По данному факту Хатаинским РУП ведется расследование.

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