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    В Баку совершено мошенничество в отношении лица, занимающегося продажей красок

    Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/  В Баку совершено мошенничество в отношении лица, занимающегося продажей красок на сумму в 22 тыс. манатов. Как сообщает Report, житель Баку 1977 года рождения Рамин Исмаилов обратился с заявлением в правоохранительные органы по поводу того, что в декабре 2016 года Рустам Тинаев (1988 года рождения) приобрел у него краску стоимостью 22 000 манат и не заплатил за нее.

    Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. 

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