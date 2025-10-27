В Баку совершена кража на сумму более 15 тыс. манатов
Происшествия
- 27 октября, 2025
- 14:48
В Баку совершена кража на сумму более 15 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Информация о краже 15 500 манатов из дома в Хатаинском районе поступила 26 октября. Сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского РУП в результате проведенных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления 25-летнего Б.Бабаева.
По факту проводится расследование.
