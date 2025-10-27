Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 14:48
    В Баку совершена кража на сумму более 15 тыс. манатов

    В Баку совершена кража на сумму более 15 тыс. манатов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Информация о краже 15 500 манатов из дома в Хатаинском районе поступила 26 октября. Сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского РУП в результате проведенных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления 25-летнего Б.Бабаева.

    По факту проводится расследование.

    кража Баку МВД
    Bakıda evdən 15 min manatdan çox oğurluq olub

