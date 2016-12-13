В Баку совершен разбой в отношении бывшего сотрудника МВД

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершен разбой.

Как сообщает Report, случай произошел в Бинагадинском районе.

Согласно информации, Гасанов Ильхам Авез оглу (1965 г.р.) по пути домой был избит неизвестными за домом торжеств "Анар". У него украли мобильный телефон и деньги.

Отметим, что И.Гасанов работал в министерстве внутренних дел, в прошлом году вышел на пенсию.

По факту проводится расследование в Бинагадинском районном управлении полиции.