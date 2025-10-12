Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В Баку сотрудники МЧС спасли двух человек

    Происшествия
    • 12 октября, 2025
    • 12:55
    В Баку сотрудники МЧС спасли двух человек

    В Баку сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли двух человек, оказавшихся в беспомощном положении.

    Как сообщили Report в МЧС, в связи с поступившей на горячую линию "112" информацией на места происшествий были направлены спасатели Службы спасения особого риска.

    С помощью альпинистского снаряжения сотрудники ведомства проникли через балкон в квартиру на восьмом этаже семнадцатиэтажного жилого дома на улице Ш.М. Хиябани в Ясамальском районе столицы. Они вызволили оказавшегося взаперти в спящем состоянии подростка 2013 г.р. и передали его родителям.

    Также спасатели помогли выбраться гражданину 1971 г.р., оказавшемуся в беспомощном состоянии в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Низами Насиминского района.

    В Баку сотрудники МЧС спасли двух человек

    МЧС Азербайджана спасатели
    Видео
    Bakıda mənzildə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilib

