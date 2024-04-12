В Баку сотрудники МЧС спасли 80-летнюю женщину

В Баку спасена пожилая женщина, которая оказалась в беспомощном положении.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Так, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о том, что пожилая женщина находится в беспомощном состоянии за закрытой дверью в Сураханском районе столицы.
В связи с полученным вызовом на место происшествия были направлены силы Службы спасения особого риска МЧС. С помощью альпинистского снаряжения спасатели проникли через окно в квартиру, расположенную на втором этаже девятиэтажного жилого дома, и вызволили женщину (1944 г.р.), после чего она была передана бригаде врачей скорой медицинской помощи.