В Баку сотрудники МЧС спасли 80-летнюю женщину

В Баку спасена пожилая женщина, которая оказалась в беспомощном положении.

В Баку спасена пожилая женщина, которая оказалась в беспомощном положении.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Так, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о том, что пожилая женщина находится в беспомощном состоянии за закрытой дверью в Сураханском районе столицы.

В связи с полученным вызовом на место происшествия были направлены силы Службы спасения особого риска МЧС. С помощью альпинистского снаряжения спасатели проникли через окно в квартиру, расположенную на втором этаже девятиэтажного жилого дома, и вызволили женщину (1944 г.р.), после чего она была передана бригаде врачей скорой медицинской помощи.