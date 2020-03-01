В Баку сотрудники ДПС доставили в больницу пострадавшего пешехода - ФОТО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Ясамальском районе, на пересечении улицы Шафаята Мехтиева и Тбилисского проспекта.

Так, легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Кямрана Шаммед оглы Насибова, 1983 года рождения.

Виновник ДТП покинул место происшествия.

Пострадавший различными телесными повреждениями, благодаря своевременной помощи сотрудников дорожно-патрульной службы Мусы Узеир оглы Тахирова и Халида Ариф оглы Сафарли на служебной машине ДПС с государственным номером "99-YP-397" доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя.