 Наверх

В Баку сотрудники ДПС доставили в больницу пострадавшего пешехода - ФОТО

В Баку сотрудники ДПС доставили в больницу пострадавшего пешехода

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Ясамальском районе, на пересечении улицы Шафаята Мехтиева и Тбилисского проспекта.

Так, легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Кямрана Шаммед оглы Насибова, 1983 года рождения.

Виновник ДТП покинул место происшествия.

Пострадавший различными телесными повреждениями, благодаря своевременной помощи сотрудников дорожно-патрульной службы Мусы Узеир оглы Тахирова и Халида Ариф оглы Сафарли на служебной машине ДПС с государственным номером "99-YP-397" доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!