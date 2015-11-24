В Баку сотрудник посольства попал в аварию

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль посольства Марокко в Азербайджане попал в аварию.

Как сообщает Report, ДТП произошло в Насиминском районе.

Согласно информации, на улице Г.Алиева автомобиль посольства Марокко марки Toyota-Camry, управляемый жителем города Баку Исмаилом Багвановым 1956 г.р., столкнулся с автомобилем марки Mitsubishi-Pajero, управляемым жителем Хачмазского района Изафаддином Зейналовым 1959 г.р. В результате аварии повреждения получили оба автомобиля. Серьезно пострадавших нет.

По факту ведется расследование в Насиминском районном управлении полиции.