​В Баку состоялся суд над мужчиной, совершившим за границей убийство 13 лет назад

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу Ихтияра Рустамова, обвиняющегося в совершении убийства в Российской Федерации.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова выступил гособвинитель, потребовавший для И.Рустамова лишения свободы сроком на 12 лет.

На суде адвокат подсудимого попросил время для выступления. Судебный процесс был назначен на 14 октября.

Отметим, что преступление было совершено в Москве в 2002 году. Ихтияр Рустамов совершил убийство на почве конфликта и сбежал с места преступления. Находящийся в розыске И.Рустамов приехал в Азербайджан и был здесь арестован по подозрению в убийстве.