Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена Варданяна

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 19:25
    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена Варданяна

    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

    Новость дополняется

    Рубен Варданян Бакинский суд по тяжким преступлениям
    Фото
    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib
    Фото
    Another court hearing held in Baku in case of Ruben Vardanyan

    Последние новости

    19:38

    Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом

    Другие страны
    19:28

    В ДР Конго боевики убили 89 человек, среди них женщины и дети

    Другие страны
    19:25
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена Варданяна

    Происшествия
    19:24

    Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущее

    Другие страны
    19:23

    Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8 - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    18:57

    Зеленский обратился к народу: Сейчас один из самых тяжелых моментов

    Другие страны
    18:51

    Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите граждан

    Карабах
    18:47

    Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

    Происшествия
    18:41

    Кая Каллас: РФ стремится затянуть решение болезненных для нее вопросов

    Другие страны
    Лента новостей