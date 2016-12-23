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    В Баку сносится отель - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    На территории побывал глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Наряду с расположенным на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе четырехэтажным отелем "Araz", сносятся и другие объекты.

    Как сообщает Report, работы по сносу объектов охватили территорию в 3 га. В связи с этим отель и другие объекты опустошены. 

    На территории также побывал мэр столицы Гаджибала Абуталыбов и сотрудники полиции.

    ***15:42

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сносится расположенный на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе четырехэтажный отель "Araz".

    Как сообщает Report, в связи со сносом находящиеся в здании люди выведены из помещения.

    На территории также находятся мэр столицы Гаджибала Абуталыбов и сотрудники полиции.  

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