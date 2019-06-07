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В Баку сменили двух начальников полиции

В Баку сменили двух начальников полиции
© Report

В Баку сменены два начальника полиции.

Как сообщает Report, начальник 21-го отделения полиции Насиминского РУП, полковник-лейтенант полиции Байрам Исламов был освобожден от занимаемой должности. Он был назначен начальником 8-го отделения полиции Сабаильского РУП.

Начальником 21-го отделения полиции Насиминского РУП был назначен полковник-лейтенант полиции Рашад Ахмедзаде, который ранее занимал пост начальника 8-го отделения полиции Сабаильского РУП.

Отметим, что Р.Ахмедзаде - сын главы Исполнительной власти Загатальского района Мубариза Ахмедзаде, и племянник председателя ОАО "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана" Ахмеда Ахмедзаде.

Б.Исламов приходится сыном бывшему главе Исполнительной власти Хазарского района Гюлаге Байрамову.

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