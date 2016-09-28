Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В больнице в Баку скончался ребенок, получивший ожоги 4 месяца назад.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Бинагадинском районе.

Согласно информации, в квартире на улице М.А.Расулзаде Бинагадинского района на Омара Гулиева 2015 года рождения по неосторожности вылилась горячая вода. Инцидент произошел 20 мая. Ребенок был госпитализирован в 5-ю городскую клиническую больницу с различными ожоговыми ранами, однако скончался 24 сентября.