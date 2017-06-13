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    В Баку скончался рабочий, упавший несколько дней назад со строящегося здания

    Инцидент произошел по неосторожности© Report.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Баку скончался рабочий, упавший несколько дней назад со строящегося здания.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабаильском районе недалеко от пляжа Шихово.

    25 мая Новрузов Эльшад Агакиши оглу 1971 г.р. упал по неосторожности с высокого этажа строящегося на Сальянском шоссе здания. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, Э. Новрузов скончался сегодня в больнице.

    По факту правоохранительными органами ведется расследование.

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