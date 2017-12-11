Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку скончался мужчина, упавший на улице с лестницы.

Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

Так, мужчина 50-55 лет упал с лестницы надземного перехода на пересечении Бадамдарского шоссе и проспекта Парламента. В результате он получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

В настоящий момент представители правоохранительных органов ведут работу по определению личности погибшего. Выясняются подробности случившегося.