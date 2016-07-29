В Баку скончалась выпавшая из автобуса женщина

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Баку скончалась женщина, выпавшая из автобуса.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что 20 июля в поселке Сураханы жительница Баку Севиль Шукюрова выпала из управляемого Муртузой Гахрамановым и следующего по маршруту № 104 автобуса марки "İsuzu". С.Шукюрова была госпитализирована, но 28 июля скончалась в медицинском учреждении.

По факту районной прокуратурой проводится расследование.