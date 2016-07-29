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    В Баку скончалась выпавшая из автобуса женщина

    По факту районной прокуратурой проводится расследование

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Баку скончалась женщина, выпавшая из автобуса.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что 20 июля в поселке Сураханы жительница Баку Севиль Шукюрова выпала из управляемого Муртузой Гахрамановым и следующего по маршруту № 104 автобуса марки "İsuzu". С.Шукюрова была госпитализирована, но 28 июля скончалась в медицинском учреждении.

    По факту районной прокуратурой проводится расследование. 

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