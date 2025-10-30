Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Баку сильный ветер повалил платан на троих человек

    Происшествия
    • 30 октября, 2025
    • 11:42
    В Баку сильный ветер повалил платан на троих человек

    В центре Баку сильный ветер повалил платан на троих человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №7 по улице Юсифа Мамедалиева.

    В результате происшествия жители столицы - Назрин Мушфиг кызы Микаилова (2004 г.р.), Ариф Шакирович Ходерев (1993 г.р.) и Рамиль Рамис оглу Гусейнов (2002 г.р.) - получили травмы, оказавшись под деревом.

    После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

    дерево ветер травмы
    Bakıda üç nəfərin üzərinə çinar ağacı aşıb

    Последние новости

    12:21

    Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

    В регионе
    12:20

    Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

    Бизнес
    12:18

    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    12:14

    Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе

    Внешняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    12:02

    В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    11:59

    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    11:58

    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    Лента новостей