В Баку сильный ветер повалил платан на троих человек
Происшествия
- 30 октября, 2025
- 11:42
В центре Баку сильный ветер повалил платан на троих человек.
Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №7 по улице Юсифа Мамедалиева.
В результате происшествия жители столицы - Назрин Мушфиг кызы Микаилова (2004 г.р.), Ариф Шакирович Ходерев (1993 г.р.) и Рамиль Рамис оглу Гусейнов (2002 г.р.) - получили травмы, оказавшись под деревом.
После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.
