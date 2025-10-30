В Баку сильный ветер повалил платан на троих человек

В центре Баку сильный ветер повалил платан на троих человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №7 по улице Юсифа Мамедалиева.

В результате происшествия жители столицы - Назрин Мушфиг кызы Микаилова (2004 г.р.), Ариф Шакирович Ходерев (1993 г.р.) и Рамиль Рамис оглу Гусейнов (2002 г.р.) - получили травмы, оказавшись под деревом.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.