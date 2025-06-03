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В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев

В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев В связи с наблюдающимся со вчерашнего вечера сильным ветром коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы.
Происшествия
3 июня 2025 г. 11:11
В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев

В связи с наблюдающимся со вчерашнего вечера сильным ветром коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы.

Как заявили в ответ на запрос Report в Хозяйственном объединении по озеленению города Баку, сообщения о случаях падения деревьев в результате сильного ветра поступили с 50 адресов.

В объединении сообщили, что сильный ветер повалил в Баку 16 деревьев.

На основании поступивших обращений сотрудники объединения провели работы по удалению сломанных деревьев и поврежденных ветвей. Территория была очищена, последствия непогоды устранены.

В настоящее время мобильные группы объединения продолжают работу в усиленном режиме в различных частях города.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək Bakıda 16 ağacı aşırıb

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