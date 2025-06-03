В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев

В связи с наблюдающимся со вчерашнего вечера сильным ветром коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы.
Как заявили в ответ на запрос Report в Хозяйственном объединении по озеленению города Баку, сообщения о случаях падения деревьев в результате сильного ветра поступили с 50 адресов.
В объединении сообщили, что сильный ветер повалил в Баку 16 деревьев.
На основании поступивших обращений сотрудники объединения провели работы по удалению сломанных деревьев и поврежденных ветвей. Территория была очищена, последствия непогоды устранены.
В настоящее время мобильные группы объединения продолжают работу в усиленном режиме в различных частях города.