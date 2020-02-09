В Баку сильный ветер снес крышу здания - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку сильный ветер снес крышу здания.
Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от кафе "Наргиля".
В результате автомобиль остался под обломками крыши.
На данный момент приступили к расчистке территории.
В Хатаинском районе Баку сильный ветер снес крышу здания.
Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от кафе "Наргиля".
В результате автомобиль остался под обломками крыши.
На данный момент приступили к расчистке территории.
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