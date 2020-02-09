В Баку сильный ветер снес крышу здания - ВИДЕО

В Баку сильный ветер снес крышу здания

9 февраля, 2020 20:35

https://report.az/storage/news/2701590ba75a9482f927a781fab13fbe/e0577d51-a545-4db1-8e5a-3ec172490334_292.jpg В Хатаинском районе Баку сильный ветер снес крышу здания. Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от кафе "Наргиля". В результате автомобиль остался под обломками крыши. На данный момент приступили к расчистке территории.

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