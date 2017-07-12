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    В Баку сгорел магазин "Neptun"

    В магазине Neptun, расположенном по адресу улица Шамси Бадалбейли, 102 произошел пожар© Report.az

    ￼Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошел пожар.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Насиминском районе.

    Так, произошло возгорание в магазине "Neptun", расположенном по адресу улица Шамси Бадалбейли, 102.

    К тушению огня были привлечены три техники и живая сила Министерства чрезвычайных ситуаций, предотвращено распространение пожара на верхние этажи.

    Отметим, что в связи с инцидентом жители второго и третьего этажей здания были эвакуированы .

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