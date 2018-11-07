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    В Баку сгорел личный автомобиль сотрудника дорожной полиции

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сгорел личный автомобиль полицейского.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе столицы.

    По информации, сегодня в утренние часы на названной территории сгорел принадлежащий Кянану Низами оглу Фарзалиеву автомобиль марки Subaru с государственным номерным знаком 90-GA-562.

    К месту происшествия были привлечены пожарные министерства чрезвычайных ситуаций, огонь был потушен. Пострадавших нет, однако автомобилю нанесен серьезный ущерб.

    Отметим, что К.Фарзалиев является сотрудником дорожно-патрульной службы Управления государственной дорожной полиции города Баку.

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