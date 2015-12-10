 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку сержанту полиции угрожали смертью

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сержанту полиции угрожали смертью.

    Как сообщает Report, рапорт об этом представил он сам.

    Согласно информации, сержант 32-го отделения полиции Сураханского РУП Камран Мухтаров 1993 года рождения был избит в поселке Гарачухур. В своем рапорте он сообщает, что перед чайханой, расположенной в поселке, человек по имени Азер на почве хулиганства избил его, а затем пригрозил убить в случае, если он пожалуется. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi