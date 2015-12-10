Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сержанту полиции угрожали смертью.

Как сообщает Report, рапорт об этом представил он сам.

Согласно информации, сержант 32-го отделения полиции Сураханского РУП Камран Мухтаров 1993 года рождения был избит в поселке Гарачухур. В своем рапорте он сообщает, что перед чайханой, расположенной в поселке, человек по имени Азер на почве хулиганства избил его, а затем пригрозил убить в случае, если он пожалуется.

По факту ведется расследование.