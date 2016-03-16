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    В Баку с должности директора освобожден 90-летний адвокат

    На его место в 6-ю юридическую консультацию назначен Мирза Рагимов

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Уволен директор 6-й юридической консультации Губад Заманов.

    Как сообщает Report, в качестве причины увольнения указан его пожилой возраст. 

    Г.Заманов попросил руководство Коллегии адвокатов оставить его в должности еще на несколько месяцев. Он отметил, что через 4 месяца ему исполняется 90 лет, поэтому он хочет остаться в должности директора до этого времени. Однако его жалоба была отклонена. 

    Несмотря на увольнение с должности директора, 90-летний Г.Заманов остается работать в 6-й юридической консультации в качестве адвоката. 

    На его место в 6-ю юридическую консультацию назначен Мирза Рагимов.

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