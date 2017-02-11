В Баку ребенок умер после падения с 8-го этажа

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 8-летний ребенок умер в результате падения с 8-го этажа.

Как сообщает Report, инцидент произошел по ул. Мухаммеда Хади, 101 в Хатаинском районе.

По информации, Эмин Овчинников 2009 г.р. во время игры навалился на москитную сетку на окне квартиры. Сетка не выдержала его веса и он вывалился вместе с ней на улицу с 8-го этажа. Получивший травму головы школьник скончался на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники Хатаинской районной прокуратуры.