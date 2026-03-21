    В Баку расследуют убийство молодой учительницы, задержан ее супруг

    В Сураханском районе Баку убита 36-летняя преподаватель средней школы - по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.

    Как сообщает Report со ссылкой на районную прокуратуру, инцидент произошел 20 марта в поселке Говсан. В прокуратуру поступила информация о смерти местной жительницы Парваны Аббасовой (1990 г.р.), женщина скончалась от полученных травм.

    В ведомстве отметили, что в ходе первоначального расследования установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершил ее супруг - Васиф Аббасов (1983 г.р.).

    По данному факту Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР, Аббасов задержан в качестве подозреваемого.

    Предварительное следствие продолжается.

    умышленное убийство Сураханский район
    Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb
