В Баку расследуется убийство 46-летнего мужчины его неофициальной женой

В Хазарском районе Баку мужчина погиб от ножевого ранения, полиция задержала подозреваемую, с которой он состоял в незарегистрированном браке.
Как сообщает Report, 19 августа около 02 часов в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шаган Хазарского района Эльшад Шыхыев (1979 г.р.) скончался в результате ранения, нанесенного себе режущим предметом в собственном доме.
Однако в ходе расследования выяснилось, что Э.Шыхыев был убит женщиной, с которой состоял в неофициальных брачных отношениях.
Сотрудники полиции задержали и передали следствию подозреваемую в совершении преступления Айсель Руфуллаеву (1987 г.р.).
Ведется расследование.