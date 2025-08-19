О нас

В Баку расследуется убийство 46-летнего мужчины его неофициальной женой

В Баку расследуется убийство 46-летнего мужчины его неофициальной женой 14:23 19 августа около 02 часов в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шаган Хазарского района столицы Эльшад Шыхыев, 1979 года рождения, скончался в результате нанесения себе ранения режущим предметом в своем доме.
Происшествия
19 августа 2025 г. 14:41
В Баку расследуется убийство 46-летнего мужчины его неофициальной женой

В Хазарском районе Баку мужчина погиб от ножевого ранения, полиция задержала подозреваемую, с которой он состоял в незарегистрированном браке.

Как сообщает Report, 19 августа около 02 часов в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шаган Хазарского района Эльшад Шыхыев (1979 г.р.) скончался в результате ранения, нанесенного себе режущим предметом в собственном доме.

Однако в ходе расследования выяснилось, что Э.Шыхыев был убит женщиной, с которой состоял в неофициальных брачных отношениях.

Сотрудники полиции задержали и передали следствию подозреваемую в совершении преступления Айсель Руфуллаеву (1987 г.р.).

Ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Житель Гянджи приговорен к 19 годам за ранение дяди и убийство его супруги
Житель Гянджи приговорен к 19 годам за ранение дяди и убийство его супруги
19 августа 2025 г. 14:01
В Баку на автомойке украли золото на 8 тыс. манатов
В Баку на автомойке украли золото на 8 тыс. манатов
19 августа 2025 г. 12:45
На границе с Ираном изъято свыше 40 кг наркотиков
На границе с Ираном изъято свыше 40 кг наркотиков
19 августа 2025 г. 12:38
В Саатлы автомобиль упал в водоканал, есть пострадавший
В Саатлы автомобиль упал в водоканал, есть пострадавший
19 августа 2025 г. 12:17
Бакинский суд осудил руководителя компании за присвоение и легализацию средств
Бакинский суд осудил руководителя компании за присвоение и легализацию средств
19 августа 2025 г. 11:52
В одном из общежитий Баку произошел пожар, есть пострадавший
В одном из общежитий Баку произошел пожар, есть пострадавший
19 августа 2025 г. 11:50
МЧС приостановил деятельность двух цехов за нарушение правил пожарной безопасности
ФотоМЧС приостановил деятельность двух цехов за нарушение правил пожарной безопасности
19 августа 2025 г. 10:22
Полиция задержала виновных в пожаре на поле в Ходжавендском районе
Полиция задержала виновных в пожаре на поле в Ходжавендском районе
19 августа 2025 г. 09:50
В Сумгайыте 64-летний мужчина умер в собственной квартире
В Сумгайыте 64-летний мужчина умер в собственной квартире
19 августа 2025 г. 09:37
В Ходжалы задержан виновник пожара
В Ходжалы задержан виновник пожара
19 августа 2025 г. 08:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi