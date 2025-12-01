В Баку раскрыто убийство, совершенное 11 лет назад

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли преступление, совершенное в Сабунчинском районе Баку 11 лет назад.

Как сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и МВД, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции Сабунчинского района, установлен факт умышленного убийства Намига Ханифы (1977 г.р.), совершенного в ноябре 2014 года.

Следствие установило обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Гусейн Джафаров нанес Намигу Ханифе смертельные ножевые ранения в момент, когда тот выполнял общественный долг по предотвращению общественно опасного деяния.

1 декабря 2025 года Джафаров был привлечен в качестве обвиняемого по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР. По ходатайству следователя и на основании представления прокурора Сабунчинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.