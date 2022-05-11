В Баку раскрыто убийство 18-летней давности

В Баку раскрыто жестокое убийство 18-летней давности.

В Баку раскрыто жестокое убийство 18-летней давности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Тела Рахили Джалиловой 1947 г.р. и ее внучки Айгюн Азизовой 1989 г.р. были найдены в 2004 году в их квартире в Ясамальском районе столицы с множественными колото-резаными ранениями.

Появились обоснованные подозрения в том, что убийство совершил житель города Баку Анар Агаларов вместе с двоюродными братьями Теймуром Мамедовым 1976 г.р. и Фаридом Мамедли 1984 г.р.

Указанные лица проникли в квартиру Рахили Джалиловой с целью кражи 10 000 долларов США.

11 мая Фарид Мамедли был обвинен по ст. 120.2.1, 120.2.4 и другим статьям УК АР. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.