Работа станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" временно приостановлена

Несмотря на то, что Исполнительная власть города Баку дала соответствующий ответ на обращение структуры, именующей себя Национальным советом демократических сил, о проведении 19 октября в 15.00 митинга, организаторы митинга поделились в соцсетях информацией, что в названное время проведут в недозволенном месте, т.е. перед станцией метро "28 Мая" несанкционированный митинг.

В поступившей в Report из ЗАО "Бакинский метрополитен" информации говорится, что в случае незаконных действий, которые нарушат работу транспорта, вся ответственность ляжет на организаторов.

С целью предотвращения паралича стратегически значимой инфраструктуры массового транспорта, а также для защиты прав граждан, пользующихся этим видом транспорта, было принято решение временно приостановить 19 октября с 13:00 работу станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".

Кроме того, в соответствующие правоохранительные органы будет направлено обращение для принятия предусмотренных законом жестких мер в отношении лиц, призывающих к незаконным акциям в охраняемых зонах метрополитена, а также организаторов подобных незаконных акций.