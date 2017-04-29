В Баку проживающие по одному адресу мужчина и женщина выпали с 3-го этажа

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку подряд произошли два несчастных случая.

Как сообщает Report, проживающие по одному адресу мужчина и женщина выпали с 3-го этажа здания и получили ранения.

Инцидент был зафиксирован в поселке Ени Сураханы. Нязакят Гусейнова 1972 г.р., а вслед за ней Рзаев Теймур Вагиф оглу 1982 г.р. выпали с балкона 3-го этажа квартиры по адресу дом 7А поселка. Оба пострадавших помещены в больницу.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.