В Баку проведена операция по задержанию лиц, незаконно хранящих оружие

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе проведены успешные операции по задержанию лиц, скрывавших и незаконно носящих оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП, по подозрению в незаконном ношении оружия был задержан житель Маштаги Имран Джавадов.

При обыске в его доме был обнаружен 1 пистолет “Наган”, спрятанный им под кроватью, и 3 патрона. Экспертиза показала пригодность пистолета к использованию.

В результате еще одной операции, проведенной сотрудниками отдела уголовного розыска Сабунчинского РУП, был задержан ранее судимый житель поселка Балаханы Бейбала Гарабеков. При обыске с участием понятых в его сумке были обнаружены автомат Калашникова и 10 пуль к нему.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия.