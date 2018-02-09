В Баку проведен рейд в отношении пешеходов-нарушителей - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проведен рейд в отношении пешеходов-нарушителей.

Как сообщает Report, рейд был осуществлен с целью обеспечения безопасности на городских улицах и проспектах с интенсивным движением, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и просвещения.

Как сообщил начальник штаба Полка дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Талыб Гасымов, в ходе рейда были задержаны 50 человек, не пользующиеся подземными и наземными переходами, переходившие дорогу в не предусмотренном месте: "С 30 лицами, которые наравне со своей жизнью создавали серьезную угрозу другим участникам движения, были проведены просветительские беседы. Им была предоставлена информация о безопасности дорожного движения. В отношении 20 человек, несмотря на предупреждения сотрудников полиции перешедших дорогу в не предусмотренных для пешеходов местах, составлены административные протоколы, они были оштрафованы".

Начальник отдела Пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что в течение дня сотрудниками дорожно-патрульной службы составляются протоколы с применением штрафа в отношении 100 человек, не использующих подземные и наземные переходы, переходящих дорогу в не предусмотренных местах: "Подобные мероприятия будут продолжены с целью укрепления дисциплины среди пешеходов, обеспечения безопасности движения, защиты жизни и здоровья пешеходов, связанной в частности с дорожным движением".

Отметим, что рейды были проведены перед станциями метро 20 Января, Аджеми, Короглу, Иншаатчылар, Азадлыг и Нефтчиляр.