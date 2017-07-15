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    В Баку проведен рейд против журналистов-рекетиров

    Они были задержаны при получении от гражданина 3 тыс. манатов, чтобы не распространить о нем порочащей информации

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Баку проведена операция против журналистов-рекетиров.

    Как сообщает Report, в ходе проведенной правоохранительными органами операции были задержаны главный редактор сайта millitv.az Ровшан Гасымов, сотрудникик сайта Эльмира Мамедова, Натаван Мехдиева и Егяна Ахмедова при получении в ресторане QədimQəbələ в Бинагадинском районе от гражданина 3 тыс. манатов, чтобы не распространить о нем порочащей информации.

    Расследование по факту продолжается. 

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