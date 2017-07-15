В Баку проведен рейд против журналистов-рекетиров

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Баку проведена операция против журналистов-рекетиров.

Как сообщает Report, в ходе проведенной правоохранительными органами операции были задержаны главный редактор сайта millitv.az Ровшан Гасымов, сотрудникик сайта Эльмира Мамедова, Натаван Мехдиева и Егяна Ахмедова при получении в ресторане QədimQəbələ в Бинагадинском районе от гражданина 3 тыс. манатов, чтобы не распространить о нем порочащей информации.

Расследование по факту продолжается.