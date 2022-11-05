В Баку прошли похороны бывшего министра налогов Фазиля Мамедова

Состоялись похороны бывшего министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова.

В Баку состоялись похороны бывшего министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены семьи бывшего министра, его родственники, государственные чиновники и представители общественности.

Он был похоронен на Ясамальском кладбище.

Ф.Мамедов скончался 3 ноября в одной из больниц Турции, где проходил лечение. Сообщается, что он умер от сердечной недостаточности.

Напомним, что Ф.Мамедов родился в 1964 году. Он занимал пост министра налогов с 2000 по 2017 год.