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В Баку прошел очередной форум безопасности

В Баку прошел очередной форум безопасности В Баку с участием представителей спецслужб около 50 стран мира прошел II Бакинский форум безопасности, организованный Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Происшествия
17 сентября 2024 г. 09:28
В Баку прошел очередной форум безопасности

В Баку с участием представителей спецслужб около 50 стран мира прошел II Бакинский форум безопасности, организованный Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщили Report в СГБ, на мероприятии озвучено обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам форума, а также представлены видеоматериалы по актуальным вопросам безопасности.

Начальник СГБ, генерал-полковник Али Нагиев в своем выступлении отметил, что данный форум имеет большое значение с точки зрения расширения информационного обмена и других направлений взаимодействия между партнерами.

А.Нагиев также указал на важность координации деятельности спецслужб в борьбе с международным терроризмом и ситуациями, считающимися угрозой системе безопасности в целом.

Начальник службы отметил, что проведение форума в преддверии COP29 не случайно, поскольку террористические диверсии, нацеленные на транспортную инфраструктуру, используемую при транспортировке энергоресурсов, могут привести к экономическим и экологическим катастрофам глобального характера, что создает необходимость дальнейшего укрепления совместных усилий и повышения эффективности общей деятельности в данном направлении.

На мероприятии также выступили главы делегаций иностранных спецслужб, было объявлено о создании по инициативе президента Ильхама Алиева секретариата Бакинского форума безопасности, который будет действовать на постоянной основе в Баку, что было единогласно поддержано странами-участницами.

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