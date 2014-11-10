В Баку произошло серьезное ДТП

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Гызылдаш Гарадагского района Баку, на трассе Гызылдаш-Коргез произошло серьезное ДТП. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Так, автомобиль марки “Mercedes”, управляемый жителем Баку Алимадатом Гурбанзаде (1995 г.р.), столкнулся с автомобилем марки “KIA”, за рулем которого находился Азад Микаилов (1980 г.р.). В результате, оба водителя и пассажиры автомобиля марки “Mercedes” Тарлан Маликов (1991 г.р.) и Валех Гумбатов (1988 г.р.) с травмами были доставлены в Клинический медицинский центр.

А.Микаилов скончался в больнице. Состояние остальных пострадавших расценивается как удовлетворительное.