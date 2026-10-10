Атака украинских БПЛА обесточила ряд населенных пунктов Орловской области РФ
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 13:01
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В результате атаки украинских БПЛА на Орловскую область России получила повреждения местная электростанция.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков в "Максе".
"В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты - повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе", - написал он.
По его данным, никто не пострадал.
В то же время российские медиа сообщают, что несколько населенных пунктов области оказались обесточены в результате атаки БПЛА на электроподстанцию.
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