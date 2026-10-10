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    Атака украинских БПЛА обесточила ряд населенных пунктов Орловской области РФ

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 13:01
    Атака украинских БПЛА обесточила ряд населенных пунктов Орловской области РФ

    В результате атаки украинских БПЛА на Орловскую область России получила повреждения местная электростанция.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков в "Максе".

    "В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты - повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе", - написал он.

    По его данным, никто не пострадал.

    В то же время российские медиа сообщают, что несколько населенных пунктов области оказались обесточены в результате атаки БПЛА на электроподстанцию.

    Российско-украинский конфликт Орловская область РФ Электроподстанция Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Андрей Клычков
    Ukrainian drone attack leaves several settlements without power in Russia's Oryol region
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