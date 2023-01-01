В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого 4 человека погибли, один получил ранения.
Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Несмотря на усилия врачей один человек скончался по дороге в больницу. Лечение еще одного продолжается.
Три человека скончались до приезда скорой помощи.
14:02
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Как сообщает Report, ДТП произошло возле стадиона "Шафа" в Низаминском районе Баку.
ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей марки Mercedes. Личности погибших устанавливаются.
По данному факту проводится расследование.