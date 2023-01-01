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В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека

В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого 4 человека погибли, один получил ранения.
Происшествия
1 января 2023 г. 14:57
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого 4 человека погибли, один получил ранения.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Несмотря на усилия врачей один человек скончался по дороге в больницу. Лечение еще одного продолжается.

Три человека скончались до приезда скорой помощи.

14:02

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Report, ДТП произошло возле стадиона "Шафа" в Низаминском районе Баку.

ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей марки Mercedes. Личности погибших устанавливаются.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ağır yol qəzası baş verib, 4 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2

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