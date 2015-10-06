 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку произошло тяжелое ДТП: погибли 2, ранено 6 человек

    Сураханским РУП проводится расследование

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП - перевернулся автомобиль марки "Mitsubishi".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

    Авария произошла 5 октября в 20 часов.

    В Сураханском поселке Говсаны перевернулся автомобиль, личность водителя пока не установлена. В результате ДТП погибли житель Баку Магомед Гусейнов и житель Огуза Эйваз Османов. Еще 6 пассажиров госпитализированы.

    Сураханским РУП проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi