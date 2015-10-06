​В Баку произошло тяжелое ДТП: погибли 2, ранено 6 человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП - перевернулся автомобиль марки "Mitsubishi".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Авария произошла 5 октября в 20 часов.

В Сураханском поселке Говсаны перевернулся автомобиль, личность водителя пока не установлена. В результате ДТП погибли житель Баку Магомед Гусейнов и житель Огуза Эйваз Османов. Еще 6 пассажиров госпитализированы.

Сураханским РУП проводится расследование.