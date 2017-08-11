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    В Баку произошло тяжелое ДТП, погиб 1, ранены 3 человека

    Сабунчинское РУП ведет расследование

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1, были ранены 3 человека.

    Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

    11 августа в 2:00 на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района столкнулись управляемый жителем Баку Шафой Зейналовым автомобиль марки Mercedes и автомобиль Hyundai, за рулем которого находился столичный житель Орхан Мамедов.

    В результате ДТП Ш.Зейналов погиб, а О.Мамедов и 2 его пассажира были госпитализированы.

    Сабунчинское РУП ведет расследование. 

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