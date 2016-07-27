В Баку произошло ДТП с участием полицейской машины, ранены 4 человека

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку столкнулись три автомобиля.

Как сообщает Report, авария произошла на проспекте З.Буньядова, 28.

По информации, столкнулись управляемый Явером Гасановым 1962 г.р. автомобиль марки "КамАЗ", автомобиль "Nissan", за рулем которого находился Сейфеддин Азизов 1965 г.р., и принадлежащий Главному управлению охраны МВД "Volkswagen", управляемый Ильгаром Мурадовым 1965 г.р.

Раненые в результате ДТП С.Азизов, его пассажиры Чимназ Азизова 1963 г.р., Гюльназ Кязымова 1971 г.р. и Нармин Кязымова 2004 г.р. были госпитализированы в Клинический медицинский центр №1.

Состояние пострадавших удовлетворительное.

По факту ведется расследование.