В Баку произошло ДТП, пострадали 5 человек

В Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария отмечена в поселке Рамана Сабунчинского района.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали Алиев Эльшан Фирудин оглу 1989 г.р., Байрамов Бахрам Муталлим оглу 1971 г.р., Фатализаде Самир Мирюсиф оглу 1985 г.р., Фаталиева Фарида Ильгар гызы 1951 г.р. и годовалый Фаталиев Юсиф Самир оглу.

Пострадавшие были доставлены в больницу бригадой врачей скорой помощи. У Э.Алиева диагностировали травму левой ноги, у Б.Байрамова - грудной клетки, у С.Фатализаде - тяжелую черепно-мозговую травму и тупую травму брюшной полости, Ф.Фаталиевой - тупую травму живота и других частей тела, у Ю.Фаталиева - черепно-мозговую травму.