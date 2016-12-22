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    В Баку произошла массовая драка, два брата получили ножевые ранения

    По факту продолжается расследование

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку во время массовой драки два брата получили ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Бина Хазарского района. 

    Согласно информации, житель поселка Мулькадар Назаров и его брат Искендер вначале были избиты, затем им нанесли удары ножом и камнем в различные части тела. 

    Пострадавшие были доставлены в больницу. 

    По словам родственников братьев, нападение произошло перед домом Мулькадара Назарова. Братьев избили и ранили шурин М.Назарова и его друзья. Они отметили, что между шурином и зятем и раньше случались разногласия. 

    По информации Хазарского районного управления полиции, шурин М.Назарова Орудж Салманов и еще двое мужчин задержаны. 

    По факту продолжается расследование.

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