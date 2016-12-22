В Баку произошла массовая драка, два брата получили ножевые ранения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку во время массовой драки два брата получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Бина Хазарского района.

Согласно информации, житель поселка Мулькадар Назаров и его брат Искендер вначале были избиты, затем им нанесли удары ножом и камнем в различные части тела.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

По словам родственников братьев, нападение произошло перед домом Мулькадара Назарова. Братьев избили и ранили шурин М.Назарова и его друзья. Они отметили, что между шурином и зятем и раньше случались разногласия.

По информации Хазарского районного управления полиции, шурин М.Назарова Орудж Салманов и еще двое мужчин задержаны.

По факту продолжается расследование.