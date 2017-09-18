В Баку произошла массовая драка, 2 человека получили ножевые ранения

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, в ходе которой двое получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Гарадагском районе.

Так, в поселке Мушвигабад произошла драка между 6 людьми. В результате Ахмедов Эмиль Эльшад оглу 1992 г. р. и его сверстник Раван Гасанов получили ножевые ранения. Оба молодых человека были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По факту в Гарадагском районном управлении полиции ведется разбирательство.