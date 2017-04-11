В Баку произошла драка перед центром здоровья, двум людям нанесены ножевые ранения - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, в результате которой два человека получили травмы.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

На улице Асифа Магеррамова началась драка между 4 людьми. В результате Гасанову Хансу 1990 г.р. и Сабухи Агаеву 1988 г.р. нанесены ножевые ранения.

Из-за большой кровопотери Х. Гасанов был госпитализирован в находящуюся поблизости Республиканскую клиническую больницу им. М. Миргасимова. Его состояние оценивается как тяжелое.

С. Агаев размещен в клиническом медцентре №1.

По факту 19 отделением полиции Насиминского районного управления полиции ведется расследование.

Отметим, что драка произошла перед оздоровительным центром "Эдем". В ходе драки был разбит принадлежащий центру плафон.