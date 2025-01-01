В Баку произошла цепная авария, один из автомобилей врезался в полицейский участок - ВИДЕО

В поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку произошла цепная авария, зачинщик ДТП протаранил стену полицейского участка.

В поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку произошла цепная авария, зачинщик ДТП протаранил стену полицейского участка.

Об инциденте Report сообщил один из пострадавших автовладельцев.

Согласно информации, виновник аварии на большой скорости врезался в несколько припаркованных машин, а затем протаранил стену 33-го полицейского участка.

В Управлении государственной дорожной полиции Баку в ответ на запрос Report заявили, что предположительно причиной ДТП стала потеря управления автомобилем.

"Сейчас по факту происшествия ведется расследование", - сообщили в ведомстве.