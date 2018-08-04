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    В Баку произошла цепная авария, есть раненый - ФОТО

    В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП
    © Report

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает Report, передвигавшийся на высокой скорости автомобиль марки “ВАЗ-2106” с государственными номерами 10-ZR-894, управляемый Керимовым Камраном Агамуса оглы, врезался в автомашины марки "Mercedes" и “ВАЗ-2106”.

    Согласно информации, водитель “ВАЗ-2106” К.Керимов получил телесные повреждения.

    На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной службы.

    Фото: Руслан Мамедов

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