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В Баку произошел взрыв в литейном цехе

В Баку произошел взрыв в литейном цехе На территории Бинагадинского района Баку в литейном цехе произошел взрыв, который привел к пожару.
Происшествия
5 февраля 2021 г. 18:34
В Баку произошел взрыв в литейном цехе

На территории Бинагадинского района Баку в литейном цехе произошел взрыв, который привел к пожару.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

5 февраля на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация. На место немедленно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы Министерства. Благодаря принятым оперативным мерам удалось предотвратить распространение огня на большую территорию и цех был защищен от огня. В результате возгорания сгорели 9 кв. м. воспламеняющихся конструкций насосной станции, 3 п.м электрического кабеля, остатки мазута на площади 60 кв.м и два 50-литровых баллона с пропаном.

В настоящее время соответствующие органы проводят расследование.

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