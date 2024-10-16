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В Баку произошел взрыв в котельной частного дома

В Баку произошел взрыв в котельной частного дома В Хатаинском районе Баку произошел взрыв в котельной частного дома.
Происшествия
16 октября 2024 г. 10:38
В Баку произошел взрыв в котельной частного дома

В Хатаинском районе Баку произошел взрыв в котельной частного дома.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Информация о взрыве и последовавшем за этим пожаре поступила на горячую линию "112" МЧС. На место происшествия были немедленно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ведомстве сообщили, что взрыв произошел в котельной, примыкающей к двухэтажному частному жилому дому, в результате возник пожар.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, дом и другие близлежащие постройки были защищены от огня, пострадавших нет, добавили в МЧС.

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